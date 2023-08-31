Не обмежуємося F-16: Кулеба заявив про зацікавленість у французьких Rafale та інших літаках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна зацікавлена у французьких військових літаках Rafale та винищувачах виробництва інших країни, не лише американськими F-16. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, пише УНН.
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Українська сторона не має наміру "обмежувати свої амбіції американськими F-16", зауважує міністр, який визнає, що його також цікавлять французькі літаки Rafale.
"Ми працюємо з іншими країнами (крім США), які виробляють новітні літаки нового покоління", - сказав він.
Вказуючи на "стратегічні" переваги та з погляду інвестицій у майбутнє, які б представляло для Франції постачання літаків Rafale в Україну.
Доповнення
Протягом кількох місяців Україна намагалася отримати літаки F-16 від своїх західних партнерів. Про передачу кількох десятків оголосили Данія та Нідерланди. Раніше країна-виробник США дала для цього "зелене світло".