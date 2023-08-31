Не ограничиваемся F-16: Кулеба заявил о заинтересованности во французских Rafale и других самолетах

Детали

Украинская сторона не намерена "ограничивать свои амбиции американскими F-16", отмечает министр, признающий, что его также интересуют французские самолеты Rafale.

"Мы работаем с другими странами (кроме США), производящими новейшие самолеты нового поколения", - сказал он.

Указывая на "стратегические" преимущества и с точки зрения инвестиций в будущее, которые представляли бы для Франции поставки самолетов Rafale в Украину.

Дополнение

В течение нескольких месяцев Украина пыталась получить самолет F-16 от своих западных партнеров. О передаче нескольких десятков объявили Дания и Нидерланды. Ранее страна-производитель США дала для этого "зеленый свет".