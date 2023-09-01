"Очень продуктивные переговоры": Резников поговорил с министром обороны Франции

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“Провел очень продуктивные переговоры с моим коллегой Себастьяном Лекорню. Высоко ценю французскую преданность и работу над оказанием поддержки и помощи в развитии украинского оборонного потенциала”, - написал Резников.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина заинтересована во французских военных самолетах Rafale и истребителях производства других страны, не только американскими F-16.