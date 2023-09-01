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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:25 • 71080 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 72788 просмотра

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13 марта, 06:36 • 106826 просмотра

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"Очень продуктивные переговоры": Резников поговорил с министром обороны Франции

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Минстр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, отметив что разговор был очень продуктивной, информирует УНН со ссылкой на заявление Резникова в Х.

Цитата

“Провел очень продуктивные переговоры с моим коллегой Себастьяном Лекорню. Высоко ценю французскую преданность и работу над оказанием поддержки и помощи в развитии украинского оборонного потенциала”, - написал Резников.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина заинтересована во французских военных самолетах Rafale и истребителях производства других страны, не только американскими F-16. 

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