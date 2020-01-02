ДТП за участі дитячого омбудсмена Кулеби: підозру ще нікому не оголошено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В рамках кримінального провадження, яке було відкрито за фактом ДТП у Київській області, внаслідок якої постраждав уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, нікому досі не оголошено підозру. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбу поліції Київської області.
“Підозру нікому не оголошували. Направили низку експертиз, ми повинні їх дочекатися і потім продовжувати досудове розслідування — відтворення події, слідчі експерименти проводити. Розслідування триває”, — повідомили у поліції.
За інформацією поліції, остаточні терміни завершення розслідування відбудуться після заключення судово-медичної експертизи щодо отриманих тілесних ушкоджень всіх учасників ДТП.
“Тоді вважається остаточне завершення, тому що один одну отримав травму, інший іншу травму отримав, від цього залежить міра покарання винуватцям. Це якщо брати остаточний термін, а так воно може бути і раніше в суд передано”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області сталася ДТП за участю уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, після чого він був госпіталізований.
Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП.