ДТП з рейсовим автобусом на трасі Київ-Чоп: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через ДТП, яка сталася з рейсовим автобусом на трасі Київ-Чоп, поліція відкрила провадження. Про це повідомили у поліції Львівської області, передає УНН.
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“Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса “Van Hool” сполученням “Харків-Слупськ”, 34-річний мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся на бік.
Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів 14 пасажирів автобуса: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки — 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області.
Нагадаємо
На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус “Харків-Слупськ (Польща)” потрапив у ДТП, постраждали 14 людей.