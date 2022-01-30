На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус: внаслідок ДТП постраждали 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус “Харків-Слупськ (Польща)” потрапив у ДТП, постраждали 14 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ДСНС.
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ДТП сталася 30 січня о 02:03 поблизу с. Хватів Золочівського району (Львівська область).
“На автодорозі М-06 „Київ-Чоп“ внаслідок з’їзду в кювет з подальшим перекиданням на бік рейсового автобуса „Харків-Слупськ (Польща)“ постраждало 14 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки.
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