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У Болівії пасажирський автобус зірвався в яр: загинули щонайменше 11 людей

У Болівії пасажирський автобус зірвався в яр: загинули щонайменше 11 людей

Київ • УНН

 • 18743 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В центральній частині Болівії внаслідок падіння в яр пасажирського автобуса загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

ДТП сталася на дорозі між містами Камі та Кільякольо у департаменті Кочабамба в центральній частині Болівії.

За інформацією начальника місцевої дорожньої поліції Ренсо Меркадо, автобус зірвався з урвища заввишки близько 400 метрів.

Внаслідок аварії загинули щонайменше 11 людей, ще 18 постраждали. Меркадо наголосив, що кількість загиблих може зрости, оскільки кілька людей зазнали дуже серйозних травм.

Наразі причини автокатастрофи з'ясовуються.

Нагадаємо 

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