У столиці Камеруну в нічному клубі спалахнула пожежа – 16 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У нічному клубі в Яунде, столиці Камеруну, спалахнула пожежа, в результаті чого прогриміли вибухи і загинули щонайменше 16 людей. Про це пише УНН із посиланням на АР.
Деталі
Зокрема, повідомляється, що під час пожежі у нічному клубі вогонь поширився на місце, де зберігався газ для приготування їжі.
Зазначається, що було чути гучні вибухи шести газових балонів, що викликало паніку в околицях.
У заяві уряду йдеться, що ще вісім людей отримали поранення та доставлені до центральної лікарні Яунде.
До слова, трагедія сталася в той момент коли країна приймає тисячі футболістів, уболівальників та офіційних осіб матчів з усього континенту на місячний турнір Кубка африканських націй із футболу.
У своїй заяві президент Камеруну Пол Бія закликав до спокою і запевнив гравців і вболівальників у своїй безпеці.
Чемпіонат, у якому беруть участь команди з 24 країн, спочатку був запланований на 2021 рік, але потім був перенесений через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо
У Пало-Колорадо (штат Каліфорнія) спалахнула сильна пожежа, яка охопила площу понад 100 га.