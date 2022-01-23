У столиці Камеруну в нічному клубі спалахнула пожежа – 16 людей загинули

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 41315 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 113049 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 179385 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 175118 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 199370 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 191010 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 148518 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151957 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172627 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182673 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 144614 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 123160 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 161882 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 98975 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 55367 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 448386 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 298715 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 362755 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 475671 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 721381 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 98975 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 161882 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 121041 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 156543 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180071 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У столиці Камеруну в нічному клубі спалахнула пожежа – 16 людей загинули

У столиці Камеруну в нічному клубі спалахнула пожежа – 16 людей загинули

Київ • УНН

 • 27673 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У нічному клубі в Яунде, столиці Камеруну, спалахнула пожежа, в результаті чого прогриміли вибухи і загинули щонайменше 16 людей. Про це пише УНН із посиланням на АР.

Деталі

Зокрема, повідомляється, що під час пожежі у нічному клубі вогонь поширився на місце, де зберігався газ для приготування їжі.

Зазначається, що було чути гучні вибухи шести газових балонів, що викликало паніку в околицях.

У заяві уряду йдеться, що ще вісім людей отримали поранення та доставлені до центральної лікарні Яунде.

До слова, трагедія сталася в той момент коли країна приймає тисячі футболістів, уболівальників та офіційних осіб матчів з усього континенту на місячний турнір Кубка африканських націй із футболу.

У своїй заяві президент Камеруну Пол Бія закликав до спокою і запевнив гравців і вболівальників у своїй безпеці.

Чемпіонат, у якому беруть участь команди з 24 країн, спочатку був запланований на 2021 рік, але потім був перенесений через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо

У Пало-Колорадо (штат Каліфорнія) спалахнула сильна пожежа, яка охопила площу понад 100 га.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69