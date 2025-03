В Калифорнии вспыхнул сильный пожар: жителей эвакуируют

Детали

О возникновении пожара стало известно около 19:30, в пятницу.

Отмечается, что Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в субботу утром в этом регионе ожидается сильный ветер, что представляет дополнительную опасность.

Жители района получили приказ об эвакуации. Американское отделение Красного Креста организовало для них временное убежище.

This fire is in Palo Colorado Canyon, Big Sur, and is heading SW toward Rocky Creek and Bixby, which are being evacuated. Fire trucks are being sent from all over Monterey Peninsula. pic.twitter.com/YX6evJTkS8

— bigsurkate (@bigsurkate) January 22, 2022