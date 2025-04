В Каліфорнії спалахнула сильна пожежа: мешканців евакуйовують

Деталі

Про виникнення пожежі стало відомо близько 19:30, у п'ятницю.

Зазначається, що Національна метеорологічна служба США попередила, що в суботу вранці в цьому регіоні очікується сильний вітер, що становить додаткову небезпеку.

Жителі району отримали наказ про евакуацію. Американське відділення Червоного Хреста організувало для них тимчасовий притулок.

This fire is in Palo Colorado Canyon, Big Sur, and is heading SW toward Rocky Creek and Bixby, which are being evacuated. Fire trucks are being sent from all over Monterey Peninsula.pic.twitter.com/YX6evJTkS8

— Bigsurkate (@bigsurkate) January 22, 2022