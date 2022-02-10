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ДТП з кортежем Ярославського: у МВС заявили про спробу фальсифікації справи

ДТП з кортежем Ярославського: у МВС заявили про спробу фальсифікації справи

Київ • УНН

 • 26429 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського і запевнив, що її буде розслідувано. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"... буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", - написав міністр.

Деталі

Монастирський пояснив, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП.

"Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці. Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", - зазначив міністр і запевнив, що "далі буде".

Раніше

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна після ДТП з кортежем Олександра Ярославського.

Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася вчора, 9 лютого, увечері на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський». За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Додамо

У компанії DCH також надали офіційний коментар щодо ДТП.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

За даними DCH, сьогодні, 10 лютого, президент Олександр Ярославський, відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка, відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

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