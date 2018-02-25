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ДТП у Львові: водій мікроавтобуса насмерть збив 10-річну дитину

ДТП у Львові: водій мікроавтобуса насмерть збив 10-річну дитину

Київ • УНН

 • 18212 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.

“25.02.2018 о 16:50 по вул. Пасічна 49а, автонаїзд на дитину 10 років, яка каталася на санках, дитина померла на місці пригоди. Попередньо встановлено Поліцією, що наїзд скоєно автомобілем бус Renault Master білий #ВС8409ЕО, за кермом був чоловік старшого віку, повної тілобудови, з місця події поїхав у невідомому напрямку!” – написав депутат.

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Втім, за його словами, через деякий час винуватець ДТП повернувся на місце аварії.

“На 17:40 водій буса повернувся на місце пригоди, його оформляють по даній ситуації. Якщо хтось став свідком події і має додаткову інформацію, або знає де авто і водій, просимо сповістити в 102”, – повідомив Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, вчора о 16:40 у Львівській області за участю рейсового автобусу сполученням “Львів – Радехів” сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє дітей.

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