ДТП на Миколаївщині: п’ятеро загиблих серед яких дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На автодорозі “Київ — Одеса” на території Миколаївської області сталася смертельна ДТП в якій загинуло п’ятеро людей, серед яких і дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції області.
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"П’ятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині — поліція розслідує причини автоаварії
13 лютого близько 19:45 на 280 км автодороги М-05 „Київ — Одеса“ неподалік с. Курячі Лози сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Toyota та MAN”, — повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Керманич вантажівки не постраждав.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей”. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.