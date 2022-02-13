ДТП в Николаевской области: пятеро погибших среди которых ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На автодороге “Киев — Одесса” на территории Николаевской области произошло смертельное ДТП в котором погибли пять человек, среди которых и ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции области.
Детали
"Пять человек погибли в результате ДТП в Николаевской области полиция расследует причины автоаварии
13 февраля около 19:45 на 280 км автодороги М-05 „Киев — Одесса“ вблизи с. Куриные Лозы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и MAN”, — сообщили в полиции.
По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек”. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дтп, а также информацию о личности погибших.