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15 марта, 19:03 • 100637 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129783 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116500 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110631 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101017 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97899 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85408 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
ДТП в Николаевской области: пятеро погибших среди которых ребенок

ДТП в Николаевской области: пятеро погибших среди которых ребенок

Киев • УНН

 • 30759 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. На автодороге “Киев — Одесса” на территории Николаевской области произошло смертельное ДТП в котором погибли пять человек, среди которых и ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции области.

Детали

"Пять человек погибли в результате ДТП в Николаевской области полиция расследует причины автоаварии

13 февраля около 19:45 на 280 км автодороги М-05 „Киев — Одесса“ вблизи с. Куриные Лозы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и MAN”, — сообщили в полиции.

По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек”. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дтп, а также информацию о личности погибших.

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