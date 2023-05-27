ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: прокуратура внесла до суду клопотання про обрання Тандиру запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Київська міська прокуратура внесла до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передає УНН.
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"... Київською міською прокуратурою увечері 27 травня до Печерського районного суду Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - повідомили у прокуратурі.
Раніше
Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Що передувало
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.
У нього примусово відібрали біологічні зразки для встановлення чи перебував суддя у стані сп’яніння під час ДТП. Тандир перебуває під вартою.