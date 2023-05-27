ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании Тандыру меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Киевская городская прокуратура внесла в Печерский районный суд ходатайство об избрании подозреваемому судье Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, передает УНН.
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"... Киевской городской прокуратурой вечером 27 мая в Печерский районный суд Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в прокуратуре.
Ранее
Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Что предшествовало
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
У него принудительно отобрали биологические образцы для установления находился ли судья в состоянии опьянения во время ДТП. Тандыр находится под стражей.