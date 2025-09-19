ДТП із потерпілими сталася біля Львова, рух дорогою Львів - Краковець перекритий

Біля Львова через ДТП із потерпілими на автодорозі М-10 Львів — Краковець перекритий рух, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію України.

У звʼязку з ДТП із травмованими, рух на Західному обході Львова, 0-1 км на автодорозі М-10 Львів — Краковець перекритий рух - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

