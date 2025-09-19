ДТП із потерпілими сталася біля Львова, рух дорогою Львів - Краковець перекритий

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 4390 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 3224 перегляди
12:00 • 3224 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 11310 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
08:43 • 28291 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 28773 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 46116 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43190 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64393 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44313 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51948 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 4392 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 11312 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 46116 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 54784 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 79997 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 5854 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 8070 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 21700 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 40893 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 39192 перегляди
ДТП із потерпілими сталася біля Львова, рух дорогою Львів - Краковець перекритий

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На автодорозі М-10 Львів — Краковець перекрито рух через ДТП з потерпілими. Правоохоронці просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

ДТП із потерпілими сталася біля Львова, рух дорогою Львів - Краковець перекритий

Біля Львова через ДТП із потерпілими на автодорозі М-10 Львів — Краковець перекритий рух, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію України.

У звʼязку з ДТП із травмованими, рух на Західному обході Львова, 0-1 км на автодорозі М-10 Львів — Краковець перекритий рух 

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

14-річний харків'янин за кермом родинного авто потрапив у ДТП, відкрито провадження - прокуратура17.09.25, 15:09 • 2754 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Львів