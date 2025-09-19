ДТП с пострадавшими произошло возле Львова, движение по дороге Львов - Краковец перекрыто
Киев • УНН
На автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение из-за ДТП с пострадавшими. Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании маршрута.
Возле Львова из-за ДТП с пострадавшими на автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Украины.
В связи с ДТП с травмированными, движение на Западном обходе Львова, 0-1 км на автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение
Правоохранители призвали учесть эту информацию при планировании маршрута движения.
14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура17.09.25, 15:09 • 2754 просмотра