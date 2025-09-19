ДТП с пострадавшими произошло возле Львова, движение по дороге Львов - Краковец перекрыто

Возле Львова из-за ДТП с пострадавшими на автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Украины.

В связи с ДТП с травмированными, движение на Западном обходе Львова, 0-1 км на автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали учесть эту информацию при планировании маршрута движения.

