Эксклюзив
12:05 • 4882 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 3666 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 11637 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 28456 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 28927 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 46335 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43251 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64423 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44343 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51975 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзивы
ДТП с пострадавшими произошло возле Львова, движение по дороге Львов - Краковец перекрыто

Киев • УНН

 • 120 просмотра

На автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение из-за ДТП с пострадавшими. Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

ДТП с пострадавшими произошло возле Львова, движение по дороге Львов - Краковец перекрыто

Возле Львова из-за ДТП с пострадавшими на автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Украины.

В связи с ДТП с травмированными, движение на Западном обходе Львова, 0-1 км на автодороге М-10 Львов — Краковец перекрыто движение 

- говорится в сообщении.

Правоохранители призвали учесть эту информацию при планировании маршрута движения.

14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура17.09.25, 15:09 • 2754 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Львов