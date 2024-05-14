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ДСНС: з Харківщини вже евакуйовано понад 6700 жителів

ДСНС: з Харківщини вже евакуйовано понад 6700 жителів

Київ • УНН

 • 24938 перегляди

Через активні бойові дії з прикордонних населених пунктів Харківської області було евакуйовано понад 6 700 мешканців, у тому числі 535 дітей та 128 людей з обмеженими можливостями пересування.

З прикордонних населених пунктів Харківщини вже евакуйовано понад 6700 жителів, повідомили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що співробітники ДСНС та Нацполіції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад, продовжують проводити евакуаційні заходи.

 Постійно проводиться оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів.

йдеться у повідомленні

На території проміжних евакопунктів працюють психологи ДСНС та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.

Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб.

Снайпери рф обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська13.05.24, 19:17 • 20199 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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