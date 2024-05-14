ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  106033 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  116757 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  116754 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  167043 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208850 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214428 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205714 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159788 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151916 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131295 просмотра

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9 мая 2024, 10:03  •  298538 просмотра

ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей

Из-за активных боевых действий из приграничных населенных пунктов Харьковской области было эвакуировано более 6 700 жителей, в том числе 535 детей и 128 человек с ограниченными возможностями передвижения.

Общество •   •  2601 просмотра
ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей

В России задержали еще одного чиновника Минобороны

Еще один высокопоставленный российский военный чиновник, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России, был задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений.

Война •   •  3683 просмотра
В России задержали еще одного чиновника Минобороны

166 взрывов в течение суток - войска России открывали огонь по 11 громадам Сумщины

13 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 166 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.

Общество •   •  4781 просмотра
166 взрывов в течение суток - войска России открывали огонь по 11 громадам Сумщины

Немецкий производитель изготовит для Украины оружие под калибр автомата Калашникова

Немецкий производитель оружия Heckler &amp; Koch планирует производить штурмовые винтовки и пулеметы в калибрах, которые использовались странами бывшего Варшавского договора для поставки в Украину.

Война •   •  6570 просмотра
Немецкий производитель изготовит для Украины оружие под калибр автомата Калашникова

На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

Война •   •  6074 просмотра
На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

За сутки россияне потеряли 800 солдат - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа российская армия понесла значительные потери: более 800 военнослужащих погибли, а многочисленная военная техника была уничтожена или повреждена украинскими силами.

Война •   •  8741 просмотра
За сутки россияне потеряли 800 солдат - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли или получили ранения почти 2000 детей - ЮНИСЕФ

Почти 2000 детей погибли или получили ранения в Украине с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, согласно докладу ЮНИСЕФ.

Общество •   •  9296 просмотра
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли или получили ранения почти 2000 детей - ЮНИСЕФ

Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, более 30 000 российских военнослужащих ведут наступление в Харьковской области.

Война •   •  14031 просмотра
Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины

Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.

Культура •   •  15423 просмотра
Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

В России загорелся теплоход, находящийся на ремонте

На судне "М. В. Ломоносов", стоящем на ремонте в сухом доке в российском городе Архангельск, произошел пожар: пламенем охвачена площадь 936 квадратных метров.

Общество •   •  13703 просмотра
В России загорелся теплоход, находящийся на ремонте