ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей

Из приграничных населенных пунктов Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей, сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудники ГСЧС и Нацполиции, совместно с волонтерами и представителями местных общин, продолжают проводить эвакуационные мероприятия.

Постоянно проводится оповещение населения о необходимости эвакуироваться из приграничных населенных пунктов. говорится в сообщении

На территории промежуточных эвакопунктов работают психологи ГСЧС и оказывают поддержку людям, которые вынуждены покинуть собственные дома из-за активных боевых действий.

Всего из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировано уже более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных лиц.

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