“Дружба” з путіним базувалася на економічній дипломатії, але напад на Україну змінив усе – Земан

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"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно ніяких підстав робити якісь виступи проти володимира путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися", – заявив президент Чехії.

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Він також зазначив, що “по-дружньому” запропонував би лідеру рф вивести війська з України, але не вважає реалістичним визнання ним своєї помилки.

"Я б сказав йому абсолютно по-дружньому, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку тільки на словах і бив себе в груди, але насправді він міг би визнати цю поразку, вивівши армію з України", – додав Земан.

На думку чеського президента, не виключено, що якщо російська армія залишиться в Україні, то володимир путін буде повалений своїми ж солдатами або бізнесменами. Він зазначає, що російські військові програють, “і вони відчувають це через те, що політичне керівництво країни є слабким і недостатньо їх підтримує”.

Водночас, бізнесмени в росії відчувають, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам, вважає Земан.

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Раніше Земан закликав до подальшої підтримки України, зокрема, військової, стверджуючи, що росії, зрештою, доведеться покинути Україну.

До нападу росії на Україну Земан вважався противником жорстких санкцій ЄС проти росії. Тому його часто критикували як проросійського політика.

Різдвяне звернення цього року було останнім для Земана на посаді глави держави. Після двох термінів перебування на посаді він більше не може балотуватися на третій термін 13 і 14 січня.