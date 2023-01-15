“Дружба” с путиным базировалась на экономической дипломатии, но нападение на Украину изменило все – Земан

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"Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было абсолютно никаких оснований делать какие-то выступления против владимира путина. Это перешло красную линию только после нападения на Украину, потому что это уже то, где даже экономическая дипломатия должна уступить", – заявил президент Чехии.

Детали

Он также отметил, что “по дружески” предложил бы лидеру рф вывести войска из Украины, но не считает реалистичным признание им своей ошибки.

"Я бы сказал ему абсолютно по-дружески, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он признал свою ошибку только на словах и бил себя в грудь, но на самом деле он мог бы признать это поражение, выведя армию из Украины", – добавил Земан.

По мнению чешского президента, не исключено, что если российская армия останется в Украине, то владимир путин будет свергнут своими же солдатами или бизнесменами. Он отмечает, что российские военные проигрывают, “и они чувствуют это из-за того, что политическое руководство страны является слабым и недостаточно их поддерживает”.

В то же время, бизнесмены в россии ощущают, что антироссийские санкции существенно вредят их интересам, считает Земан.

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Ранее Земан призвал к дальнейшей поддержке Украины, в частности, военной, утверждая, что россии, в конце концов, придется покинуть Украину.

До нападения россии на Украину Земан считался противником жестких санкций ЕС против россии. Поэтому его часто критиковали как пророссийскую политику.

Рождественское обращение в этом году было последним для Земана в должности главы государства. После двух сроков пребывания в должности он больше не может баллотироваться на третий срок 13 и 14 января.