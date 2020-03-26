Другий інфікований коронавірусом пацієнт на Буковині очікує другий результат на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Чернівецькій області другий пацієнт, у якого раніше було виявлено коронавірус, очікує на другий результат тесту. Перший показав негативний результат на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“Пацієнт № 2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області у пацієнта № 2, у якого раніше було виявлено коронавірус, отримав перший негативний результат на COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня у Чернівецькій області 42 випадки інфікування коронавірусом.