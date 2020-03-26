Второй инфицированный коронавирусом пациент на Буковине ожидает второй результат на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области второй пациент, у которого ранее был обнаружен коронавирус, ожидает второй результат теста. Первый показал отрицательный результат на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“Пациент № 2, у которого был диагностирован коронавирус 12 марта, ожидает второй результат теста”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области у пациента № 2, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил первый отрицательный результат на COVID-19.
Как сообщалось, в Украине первый человек, который выздоровел от коронавируса. Это пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним, на утро 26 апреля в Черновицкой области 42 случая инфицирования коронавирусом.