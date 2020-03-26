Второй инфицированный коронавирусом пациент на Буковине ожидает второй результат на COVID-19

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области второй пациент, у которого ранее был обнаружен коронавирус, ожидает второй результат теста. Первый показал отрицательный результат на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.