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Другий етап атестації прокурорів ГПУ: успішно склали тестування 769 осіб

Другий етап атестації прокурорів ГПУ: успішно склали тестування 769 осіб

Київ • УНН

 • 9323 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В межах другого етапу атестації прокурорів Генеральної прокуратури України завершилося тестування на загальні здібності та навички, яке успішно склали 769 осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ. 

Так, за результатами іспиту 769 прокурорів набрали необхідні 93 і більше балів.

Вони будуть допущені до наступного етапу - співбесіди з перевіркою на доброчесність і виконанням практичної вправи. За її результатами кадрова комісія прийме рішення про успішне або неуспішне проходження атестації прокурором.

Графіки проходження співбесід будуть публікуватись на офіційному вебсайті ГПУ.

У пресслужбі нагадали, що атестація проводиться на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Кінцевою метою реформи є прокуратура, якій довіряє суспільство.

Нагадаємо, ще низка слідчих Управління спеціальних розслідувань не подали заяву або подали заяву невстановленого зразка до атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, їх буде звільнено.

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