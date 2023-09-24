ДРГ намагаються перетинати кордон з Україною – Демченко

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“Кожна ділянка має свої особливості, але найгарячіша, найскладніша — це кордон з країною агресором, де ворог продовжує щоденно обстрілювати територію України, а також періодично намагатися використовувати ДРГ, щоб вони заходили на нашу території й викривали місця розташування підрозділів Сил оборони. Але українські воїни вчасно виявляють такі групи, відкривають по них вогонь й вони відходять за лінію нашого державного кордону”, — розповів Демченко.

Окрім того, він зазначив, що росія не має на напрямку українського кордону достатніх сил для повторного вторгення.

“Також на щастя ми не фіксуємо, що росія має достатніх сил на напрямку українського кордону — це на напрямку Чернігівщини, Сумщини, Харківщини для того, щоб здійснити якесь повторне вторгнення. звісно, що вони там тримають певні сили, в тому числі ті, які здійснюють обстріл території України”, — сказав Демченко.

Доповнення

На території білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 та 26 вересня. Тому Україна підсилює пильність та готує сили до адекватного реагування.