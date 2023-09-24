ДРГ пытаются пересекать границу с Украиной - Демченко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Россияне продолжают ежедневно обстреливать территорию Украины, а также периодически пытаются использовать ДРГ для того, чтобы заходить в Украину и разоблачать места расположения подразделений Сил обороны. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
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“Каждый участок имеет свои особенности, но самый горячий, самый сложный — это граница с страной агрессором, где враг продолжает ежедневно обстреливать территорию Украины, а также периодически пытаться использовать ДРГ, чтобы они заходили на нашу территории и разоблачали места расположения подразделений Сил обороны. Но украинские воины вовремя обнаруживают такие группы, открывают по ним огонь и они отходят за линию нашей государственной границы”, — рассказал Демченко.
Кроме того, он отметил, что россия не имеет на направлении украинской границы достаточных сил для повторного вторжения.
“Также на счастье мы не фиксируем, что россия имеет достаточных сил на направлении украинской границы — это на направлении Черниговщины, Сумщины, Харьковщины для того, чтобы осуществить какое-то повторное вторжение. конечно, что они там держат определенные силы, в том числе те, которые осуществляют обстрел территории Украины”, — сказал Демченко.
Дополнение
На территории Беларуси продолжаются военные учения, активная фаза которых приходится на 22 и 26 сентября. Поэтому Украина усиливает бдительность и готовит силы к адекватному реагированию.