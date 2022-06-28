Драгі заявив, що в ООН близькі "до моменту істини" щодо розблокування українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ООН близькі “до моменту істини” у питанні розблокування українського зерна. Про це він сказав за підсумками саміту лідерів країн G7, пише УНН з посиланням на ANSA.
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“Ситуація має вирішитися, щоб наповнити зерносховища новим урожаєм”, – заявив він, додавши, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш бачить успіх у вирішенні цього питання.
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Крім того, італійський прем'єр додав, що саміт G7 продемонстрував “згуртованість” у наданні допомоги Україні у захисті від російського вторгнення.
Драгі також заявив, що ЄС “прискорить” відповідь на прохання Італії щодо обмеження цін на російський газ.
“Усі лідери погоджуються з необхідністю обмежити фінансування президента росії володимира путіна, а також усунути причини інфляції. ЄС прискорить свою роботу над обмеженням цін на газ”, – додав він.
Доповнення
Як писав УНН, росія вивезла з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області понад 500 тис. тонн вкраденого українського зерна.
Минулого тижня делегації міністерств оборони Туреччини та росії провели переговори з приводу виходу з українських портів суден із зерном.
За даними міноборони росії, сторони наголосили на важливості двосторонньої взаємодії, яка дозволила турецькому суховантажу "Азов Конкорд" вийти з порту Маріуполь.
Як повідомляло турецьке видання Anadolu, за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини та росії прийнято рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення теми виходу суден із зерном з українських портів.