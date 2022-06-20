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Довічне та 13 років тюрми світить убивцям двох дівчат на Подолі

Довічне та 13 років тюрми світить убивцям двох дівчат на Подолі

Київ • УНН

 • 197939 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Суд оголосив вирок двом особам за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства двох дівчат, понівечені тіла яких 4 січня 2020 року виявили в квартирі у Подільському районі столиці. Про це повідомила у понеділок пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Як встановлено у ході досудового є розслідування, напередодні вбивства підозрювані — чоловік та його спільниця — взяли в оренду на кілька днів однокімнатну квартиру на Подолі, куди запросили нібито для спільного відпочинку двох дівчат 2000 та 2003 років народження.

У квартирі підозрювані напали на потерпілих, оскільки останні мали при собі мобільні телефони, недорогі прикраси та гроші, повідомили в прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, під час нападу зловмисники завдали ножем 19—річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці.

За результатами пошукових заходів підозрюваних затримали на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Цитата

“За результатом судового розгляду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, його спільницю — до 13 років позбавлення волі.

Дії обвинувачених кваліфіковано за п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті двох осіб, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого є насильства (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого є майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб). Обвинувачені перебувають під вартою”, — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо

Подвійне вбивство сталося 4 січня 2020 року на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.

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