Пожизненное и 13 лет тюрьмы светит убийцам двух девушек на Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Суд объявил приговор двум лицам по обвинению в совершении умышленного убийства двух девушек, изуродованные тела которых 4 января 2020 года были обнаружены в квартире в Подольском районе столицы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Как установлено в в ходе досудебного является расследование, накануне убийства подозреваемые — человек и его сообщница — взяли в аренду на несколько дней однокомнатную квартиру на Подоле, куда пригласили якобы для совместного отдыха двух девушек 2000 и 2003 года рождения.
В квартире подозреваемые напали на потерпевших, поскольку последние имели при себе мобильные телефоны, недорогие украшения и деньги, сообщили в прокуратуре.
По информации правоохранителей, во время нападения злоумышленники нанесли ножом 19—летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не меньше 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте.
По результатам поисковых мероприятий подозреваемых задержали на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.
Цитата
“По результату судебного разбирательства мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщницу — к 13 годам лишения свободы.
Действия обвиняемых квалифицированы по п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (преднамеренное противоправное причинение смерти двух лиц, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоров’я лица, подвергшихся нападению, и с угрозой применения такового является насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого является имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц). Обвиняемые находятся под стражей”, — сообщили в прокуратуре.
Напомним
Двойное убийство произошло 4 января 2020 года на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире владелица обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.