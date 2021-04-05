Довибори у ВР: ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу № 87

Цитата

“5 квітня після перерви Центральна виборча комісія продовжила роботу в режимі засідання, під час якого прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на засіданні Комісії голова окружної виборчої комісії ОВО № 87 оголосив відомості з протоколу та відзвітував про роботу комісії. Доповідь голови ОВК викликала значну кількість питань у членів ЦВК, які озвучили їх під час засідання.

Доповнення

Голова ЦВК Олег Діденко повідомив, що Центральна виборча комісія відклала оголошення результатів виборів по ОВК № 87 на Прикарпатті до рішення судів.

Громадська мережа ОПОРА, повідомляла, що вчора, 4 квітня, в Івано-Франківському окружному адміністративному суді розглядалося кілька справ щодо рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які прийняла ОВК № 87 під час встановлення підсумків голосування. Всі справи, що розглядав суд вчора, були відкриті за позовами кандидата Олександра Шевченка.

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК № 87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Станом на ранок неділі, за даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду.

Так, кандидат Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (28,86%, 13 927 голосів).

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на 6 дільницях. А недійсними результати визнали вже щонайменше на 4-х.