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Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати

Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати

Київ • УНН

 • 16526 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Секретаріату Комісії.

Деталі

Зокрема, ЦВК зареєструвала в ОВО № 184 (Херсонська область) – Катерину Одарченко від політичної партії “НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА”, Андрія Помазана від Політичної партії “Нові обличчя”, Ігоря Токовенка від політичної партії “НАРОДОВЛАДДЯ”; в ОВО № 197 (Черкаська область) – Сергія Василюка від політичної партії “НАРОДОВЛАДДЯ”, Віталія Войцехівського від політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”, Наталію Степушенко від Політичної партії “Нові обличчя”.

Доповнення

З вересня цього року Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) Андрія Іллєнка на проміжних виборах від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

У квітні цього року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на 31 жовтня.

Повідомлялося що відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року — за 60 днів до дня виборів.

У ЦВК зазначили, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.

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