Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата в окрузі № 197
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) Андрія Іллєнка на проміжних виборах від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.
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Андрія Іллєнка зареєстрували кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) від партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.
Водночас ЦВК відмовила у реєстрації сімох кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область) та в одномандатному виборчому окрузі № 197.
Основною підставою відмови називають не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.
Додамо
У квітні цього року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на 31 жовтня.
Повідомлялося що відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року – за 60 днів до дня виборів.
У ЦВК зазначили, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.