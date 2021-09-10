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Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще шестерых кандидатов в народные депутаты

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще шестерых кандидатов в народные депутаты

Киев  •  УНН

 • 16520 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шесть кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Секретариата Комиссии.

Детали

В частности, ЦИК зарегистрировала в ОИО № 184 (Херсонская область) — Екатерину Одарченко от политической партии “НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА”, Андрея Помазана от Политической партии “Новые лица”, Игоря Токовенко от политической партии “Народовластие”; в ОИО № 197 (Черкасская область) — Сергея Василюка от политической партии “Народовластие”, Виталия Войцеховского от политической партии “Слуга народа”, Наталью Степушенко от Политической партии “Новые лица”.

Дополнение

3 сентября этого года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко на промежуточных выборах от политической партии “Свобода”.

В апреле этого года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября.

Сообщалось, что в соответствии избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года — за 60 дней до дня выборов.

В ЦИК отметили, что решение принято в связи с тем, что ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народного депутата Игоря Колыхаева (184-й округ) избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народного депутата Александра Скичко (197-й округ) назначено председателем Черкасской ОГА.

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