Довибори у Раду: ЦВК опрацювала понад 50% протоколів на Прикарпатті, лідирує Вірастюк

Деталі

Трійка лідерів перегонів виглядає наступним чином:

Василь Вірастюк - 32,47%

Руслан Кошулинський - 29,08%

Олександр Шевченко - 27,62%.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:

- 20,99% в окрузі №50 (Донецька область)

- 35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область)

Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.