Довибори у Раду: ЦВК опрацювала понад 50% протоколів на Прикарпатті, лідирує Вірастюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Центральна виборча комісія, станом на 21.20, опрацювала 50,42% протоколів з ДВК в Івано-Франківській області. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу", передає УНН.
Деталі
Трійка лідерів перегонів виглядає наступним чином:
Василь Вірастюк - 32,47%
Руслан Кошулинський - 29,08%
Олександр Шевченко - 27,62%.
Доповнення
28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:
- 20,99% в окрузі №50 (Донецька область)
- 35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область)
Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.
Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.
У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.