Довыборы в Раду: ЦИК обработала более 50% протоколов на Прикарпатье, лидирует Вирастюк

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 1192 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 9769 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 94746 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 135221 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 190161 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191094 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 275347 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 319409 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157641 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143036 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 54378 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 47115 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 58425 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 34943 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 81803 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 319415 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 273311 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 428882 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 394838 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 378182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 81803 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 183032 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 211529 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 191756 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 275349 просмотра
Актуальное
Довыборы в Раду: ЦИК обработала более 50% протоколов на Прикарпатье, лидирует Вирастюк

Довыборы в Раду: ЦИК обработала более 50% протоколов на Прикарпатье, лидирует Вирастюк

Киев  •  УНН

 • 28240 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 21.20, обработала 50,42% протоколов из УИК в Ивано-Франковской области. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа", передает УНН.

Детали

Тройка лидеров гонки выглядит следующим образом:

Василий Вирастюк - 32,47%

Руслан Кошулинский - 29,08%

Александр Шевченко - 27,62%.

Дополнение

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковская (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:

- 20,99% в округе №50 (Донецкая область)
- 35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область)

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №50 голосовали 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы