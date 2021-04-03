Довибори у Раду: на Прикарпатті залишилося перерахувати голоси на 9 дільницях

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Окружній виборчій комісії №87 в Івано-Франківській області залишилося перерахувати голоси з довиборів у Верховну Раду на 9 дільницях. Про це журналісту УНН повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Івано-Франківській області Іван Маруняк.

Цитата:

“За інформацією ОВК станом на тепер (12:30 - ред.), залишилося дев'ять (дільниць - ред.)”, — сказав Маруняк.

Доповнення

Вже на 5 дільницях виявлено розбіжність у кількості голосів за кандидата Олександра Шевченка.

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях.

Центральна виборча комісія станом на 12:30 3 квітня опрацювала 92,3% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду.

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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