Дотації для АПК: на що скаржаться і чого хочуть аграрії

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53565 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 99878 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138270 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115041 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107417 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113108 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137801 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75041 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83520 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176116 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24336 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33393 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26121 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24793 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31134 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138269 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137801 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176116 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515199 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4712 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24793 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26121 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33393 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58760 перегляди
Актуальне
Дотації для АПК: на що скаржаться і чого хочуть аграрії

Дотації для АПК: на що скаржаться і чого хочуть аграрії

Київ • УНН

 • 17702 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До кінця року залишилося кілька місяців, але вже зараз зрозуміло, що державна підтримка АПК з тріском провалилася. Незадоволені аграрії звинувачують у всьому чиновників, які кожен раз кроять дотації на свій манер. Чого хочуть фермери і від чого застерігають, в коментарі УНН розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

Що сталося з дотаціями в цьому році. Соколов каже, що сама система дотацій в цьому році була змодельована таким чином, що багато напрямків держпідтримки просто не можна було реалізувати.

"Якщо говорити про так званий "фермерський мільярд", то там є напрям по використанню коштів на підтримку обслуговуючих кооперативів. Але для того, щоб кооператив міг використовувати їх, йому потрібно було завчасно закупити обладнання, встановити його і потім вже претендувати на компенсацію. З огляду на те, що грошей у кооперативів немає, вийшло так, що і реалізувати програму було неможливо", - пояснив Соколов.

Теж саме, за його словами, сталося і з програмою підтримки збереження молодняка.

"Справа в тому, що у нас тільки по статистиці багато корів у населення. А коли ми дивимося реальні цифри переробки молока підприємствами, ми бачимо що, з року в рік, кількість молока, яке йде від населення - падає. Населення нових корів не заводить і молодняка не тримає. І сталося те, що й повинно було - люди або просто не звертаються за цією дотацією, або не хочуть легально оформляти все (а це одна з умов отримання дотацій).

"Щоб не повторювати помилок, потрібно робити не те, що хочеться чиновникам, а те що їм кажуть аграрії"

Чого хочуть аграрії. Аграрії вимагають простих і зрозумілих дотацій. Для цього потрібно мінімізувати роль чиновників у цьому процесі і дати голос самим аграріям, які краще знають, яка підтримка їм потрібна, вважає Соколов.

На його переконання, перше, що потрібно зробити, це повернути квазі-аккамуляцію ПДВ, яка була анульована в минулому році.

"Це фінансова підтримка сільгоспвиробників, які виробляють продукти, де використовується об'ємна кількість праці і висока додана вартість. Ми просимо цю програму, тому що вона підтримає тих, хто дає зайнятість населенню. Це те, що нам потрібно розвивати. Це вирішить нашу структурну проблему", - говорить Соколов.

Сьогодні, пояснює він, велика кількість землі використовується для рослинницької продукції, де немає відносно високої доданої вартісті. І такий стан справ варто міняти, тому що додана вартість - це благополуччя людей.

Як раніше вже повідомляв УНН, модель квазі-аккамуляціі ПДВ була введена в 2017 році на зміну спецрежиму оподаткування АПК на вимогу МВФ. Принцип був простий. Чим більше платиш податків в бюджет, тим більше забираєш дотацій. Але з'ясувалося, що не так вже й багато в країні великих платників податків в цьому сегменті. Відчутних їх лише два - це "МХП" Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Тоді аграрії запропонували внести деякі корективи в програму квазі-аккамуляціі, але уряд вчинив по-своєму - повністю анулював її, ввівши нову модель, яку деякі експерти прозвали "так не дістанься ж ти нікому".

Мається на увазі, що в 2018 році держпідтримку не відчув ніхто, ні малий, ні великий агробізнес. Навіть дотації того ж Косюка істотно були обмежені, і в серпні цього року компанія отримала всього 8% від загальної суми держпідтримки в 2,3 млрд грн.

Ще одна важлива проблема, про яку заявив Соколов, - це дороге кредитування, якого гостро потребують середні і дрібні фермери. Що стосується останніх, то в цьому році їх підтримка провалилася повністю. А все тому, що розподіляти гроші довірили чиновникам і якимось представникам Асоціацій, зазначає заступник голови ВАС.

"У маленьких фермерів є велика проблема - вони працюють в тіні. Їм необхідно дати дотацію пропорційно легальної реалізації. Продав на 100 грн - отримай за це дотацію, просто за те, що працюєш легально", - сказав Соколов.

"Пропозиція окремих народних депутатів дотувати фермерів з доходом до 10 млн грн - маячня і популізм"

Чому аграрії побоюються чиновників-популістів. Незважаючи на провали всіх цих програм, окремі народні депутати продовжують пропонувати неефективні і відверто безглузді механізми дотування, каже Соколов.

Наприклад, недавно одним із законопроектів (№ 9110) запропоновано давати дотації пріоритетно тим фермерам, чий дохід не перевищує 10 млн грн на рік.

"Це просто дурниця, що таке дохід? Це - виручка, ми знову починаємо займатися популізмом. Якщо подивитися на наш аграрний сектор, не зсередини країни, а з боку - він виглядає як диво. Те як ми з вами вмудряємося конкурувати і заробляти незважаючи на те, що у нас держпідтримка дорівнює практично нулю, а в країнах-конкурентах держпідтримка на гектар становить 500 євро.

У нас з вами тільки тих земель, які офіційно орні, - приблизно 30 млн га (всього сільгоспземель 42 млн га). Якщо ми помножимо 30 млн гектар на 500 євро - ми отримаємо 15 млрд євро. Це половина всього бюджету країни на рік. У нас така держпідтримка неможлива. Але ми з такою держпідтримкою, яка в сотні разів менше, ніж в країнах ЄС, ще вмудряємося якось боротися з конкурентами на зовнішніх ринках", - наголосив Соколов.

Нагадаємо, Україна в цьому році потрапила в світовий ТОП-10 найбільших постачальників курятини. У країнах ЄС Україна посідає третє місце за обсягом поставок. Такий прорив країни, природно, стурбував країни-конкуренти, говорить Юрій Косюк, виконавчий директор найбільшого експортера України - компанії "Миронівський хлібопродукт". Але, всупереч опору, компанія і далі має намір розвивати експортний напрям, нарощуючи обсяги поставок, стверджує він.

"Ми станемо європейськими (еквівалентами) Brasil Foods або Tyson", - обіцяють в МХП, незважаючи на урізання держдотацій компанії.

Єдине, що може перешкодити розвитку галузі АПК, продовжує Соколов, це ось такі безграмотні і неефективні пропозиції та програми чиновників. Якщо вони, наприклад, допустять помилку, яку зробила Франція, дива може більше не відбутися.

"Якщо у Франції середній розмір господарства 4 га, то зрозуміло, що потрібно завалювати ці 4 га грошима, щоб той, хто на них працює, міг звести кінці з кінцями. Слава Богу, у нас цього немає. У нас маленький фермер це той, у кого 50 га.

І якщо подивитися на те, яке визначення (маленьких фермерів - ред.) дало МінАПК, то це ті, у кого до 500 га, звичайно у них буде більше мільйона виручки. І тільки тому, що у нас господарства крупніші, тільки за рахунок більш високої ефективності ми можемо конкурувати з тими країнами, де підтримка в сотні разів більша.

А якщо ми хочемо зруйнувати наше сільське господарство - давайте всіх поділимо на 4 га і нехай кожен сам собі робить. І глухий кут. І тоді ми не зможемо більше експортувати, ми не станемо конкурентоспроможними. Тому й ідея про 10 млн, це маячня", - резюмував Соколов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15