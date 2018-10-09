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Дотации для АПК: на что жалуются и чего хотят аграрии

Дотации для АПК: на что жалуются и чего хотят аграрии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. До конца года осталось несколько месяцев, но уже сейчас понятно, что государственная поддержка АПК с треском провалилась. Недовольные аграрии винят во всем чиновников, которые каждый раз кроят дотации на свой манер. Чего хотят фермеры и от чего предостерегают, в комментарии УНН рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Что произошло с дотациями в этом году. Соколов говорит, что сама система дотаций в этом году была смоделирована таким образом, что многие направления господдержки просто нельзя было реализовать.

“Если говорить о так называемом "фермерском миллиарде", то там есть направление по использованию средств на поддержку обслуживающих кооперативов. Но для того, чтобы кооператив мог использовать их, ему нужно было заблаговременно закупить оборудование, установить его и потом уже претендовать на компенсацию. Учитывая то, что денег у кооперативов нет, получилось так, что и реализовать программу было невозможно”, — объяснил Соколов.

Тоже самое, по его словам, случилось и с программой поддержки сохранения молодняка.

“Дело в том, что у нас только по статистике куча коров у населения. А когда мы смотрим реальные цифры переработки молока предприятиями, мы видим что, из года в год, количество молока, которое идет от населения — падает. Население новых коров не заводит и молодняка не держит. И случилось то, что и должно было — люди либо просто не обращаются за этой дотацией, либо не хотят легально оформлять все (а это одно из условий получения дотаций).

“Чтобы не повторять ошибок, нужно делать не то, что хочется чиновникам, а то что им говорят аграрии”

Чего хотят аграрии. Аграрии требуют простых и понятных дотаций. Для этого нужно минимизировать роль чиновников в этом процессе и дать голос самим аграриям, которые лучше знают, какая поддержка им нужна, считает Соколов.

По его убеждению, первое, что нужно сделать, это вернуть квази-аккамуляцию НДС, которая была аннулирована в прошлом году.

“Это финансовая поддержка сельхозпроизводителей, которые производят продукты, где используется объёмное количество труда и высокая добавленная стоимость. Мы просим эту программу, потому что она поддержит тех, кто дает занятость населению. Это то, что нам нужно развивать. Это решит нашу структурную проблему”, — говорит Соколов.

Сегодня, объясняет он, большое количество земли используется для растениеводческой продукции, где нет относительно высокой добавленной стоимости. И такое положение дел стоит менять, потому что добавленная стоимость — это благополучие людей.

Как ранее уже сообщал УНН, модель квази-аккамуляции НДС была введена в 2017 году на смену спецрежима налогообложения АПК по требованию МВФ. Принцип был простой. Чем больше платишь налогов в бюджет, тем больше забираешь дотаций. Но выяснилось, что не так уж много в стране крупных налогоплательщиков в этом сегменте. Ощутимых их только два — это “МХП” Юрия Косюка и “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка.

Тогда аграрии предложили внести некоторые коррективы в программу квази-аккамуляции, но правительство поступило по-своему — полностью аннулировала ее, введя новую модель, которую некоторые эксперты прозвали “так не достанься ж ты никому”.

Имеется ввиду, что в 2018 году господдержку не ощутил никто, ни малый, ни крупный агробизнес. Даже дотации того же Косюка существенно были ограничены, и в августе этого года компания получила всего 8% от общей суммы господдержки в 2,3 млрд грн. 

Еще одна важная проблема, о которой заявил Соколов — это дорогое кредитование, в котором остро нуждаются средние и мелкие фермеры. Что касается последних, то в этом году их поддержка провалилась полностью. А все потому, что распределять деньги доверили чиновникам и каким-то представителям Ассоциаций, отмечает заместитель председателя ВАС.

“У маленьких фермеров есть большая проблема — они работают в тени. Им необходимо дать дотацию пропорционально легальной реализации. Продал на 100 грн — получи за это дотацию, просто за то, что работаешь легально”, — сказал Соколов.

“Предложение отдельных народных депутатов дотировать фермеров с доходом до 10 млн грн — очередной бред и популизм”

Почему аграрии опасаются чиновников- популистов. Несмотря на провалы всех этих программ, отдельные народные депутаты продолжают предлагать неэффективные и откровенно бредовые механизмы дотирования, говорит Соколов.

К примеру, недавно одним из законопроектов (№ 9110) предложено давать дотации приоритетно тем фермерам, чей доход не превышает 10 млн грн в год.

“Это просто ерунда, что такое доход? Это — выручка, мы опять начинаем заниматься популизмом. Если посмотреть на наш аграрный сектор, не изнутри страны, а со стороны — он выглядит как чудо. Потому как мы с вами умудряемся конкурировать и зарабатывать несмотря на то, что у нас господдержка равна практически нулю, а в странах-конкурентах господдержка на гектар составляет 500 евро.

У нас с вами только тех земель которые официально пахотные — примерно 30 млн га (всего сельхозземель 42 млн га). Если мы умножим 30 млн гектар на 500 евро — мы получим 15 млрд евро. Это половина всего бюджета страны на год. У нас такая господдержка невозможна. Но мы с такой господдержкой, которая в сотни раз меньше, чем в странах ЕС, еще умудряемся как-то бороться с конкурентами на внешних рынках”, — подчеркивает Соколов.

Напомним, Украина в этом году попала в мировой ТОП-10 крупнейших поставщиков курятины. В странах ЕС Украина и вовсе занимает третье место по объёму поставок. Такой прорыв страны, естественно, обеспокоил страны-конкуренты, говорит Юрий Косюк, исполнительный директор крупнейшего экспортера Украины — компании “Мироновский хлебопродукт”. Но вопреки сопротивлению, компания и дальше намерена развивать экспортное направление, наращивая объёмы поставок, утверждает он.

“Мы станем европейскими (эквивалентами) Brasil Foods или Tyson”, — обещают в МХП, несмотря на урезание госдотаций компании

Единственное, что может помешать развитию отрасли АПК, продолжает Соколов, это вот такие неграмотные и неэффективные предложения и программы чиновников. Если они, к примеру, допустят ошибку, которую сделала Франция, чуда может больше не произойти.

“Если во Франции средний размер хозяйства 4 га, то понятно, что нужно заваливать эти 4 га деньгами чтобы тот, кто на них работает, мог свести концы с концами. Слава Богу, у нас этого нет. У нас маленький фермер это тот, у кого 50 га.

И если посмотреть на то, какое определение (маленьких фермеров - ред.) дало МинАПК, то это те, у кого до 500 га, конечно у них будет больше миллиона выручки. И только потому, что у нас хозяйства крупнее, только за счет более высокой эффективности мы можем конкурировать с теми странами, где поддержка в сотни раз больше.

А если мы хотим угробить наше сельское хозяйство — давайте всех поделим на 4 га и пускай каждый сам себе производит. И тупик. И тогда мы не сможем больше экспортировать, мы не станем конкурентоспособными. Поэтому и идея про 10 млн, это бред”, — резюмировал Соколов.

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