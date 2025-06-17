Дощитиме попри спеку: прогноз погоди в Україні на 17 червня
Київ • УНН
17 червня в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура вдень підвищиться до +23-28°C, у Києві злива та +23°C.
У вівторок, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Температура вдень підвищиться до +23°-28°. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні, 17 червня синоптики прогнозують вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Температура вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
17 червня в Києві буде комфортна температура без холоду та спеки, але очікується злива.
Вдень очікується переважно похмура погода, у другій половині дня - злива.
Протягом дня повітря прогріється до +23°.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Атмосферний тиск знижений, 745-746 міліметрів ртутного стовпа.
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