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Будет дождить, несмотря на жару: прогноз погоды в Украине на 17 июня

Киев • УНН

 • 338 просмотра

17 июня в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем повысится до +23-28°C, в Киеве ливень и +23°C.

Будет дождить, несмотря на жару: прогноз погоды в Украине на 17 июня

Во вторник, 17 июня, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях – дожди. Температура днем повысится до +23°-28°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня, 17 июня синоптики прогнозируют днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

17 июня в Киеве будет комфортная температура без холода и жары, но ожидается ливень.

Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, во второй половине дня - ливень.

В течение дня воздух прогреется до +23°. 

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление понижено, 745-746 миллиметров ртутного столба.

Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней23.05.25, 14:46 • 2962 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Украина
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