Будет дождить, несмотря на жару: прогноз погоды в Украине на 17 июня
Киев • УНН
17 июня в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем повысится до +23-28°C, в Киеве ливень и +23°C.
Во вторник, 17 июня, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях – дожди. Температура днем повысится до +23°-28°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня, 17 июня синоптики прогнозируют днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Температура днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
17 июня в Киеве будет комфортная температура без холода и жары, но ожидается ливень.
Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, во второй половине дня - ливень.
В течение дня воздух прогреется до +23°.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление понижено, 745-746 миллиметров ртутного столба.
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