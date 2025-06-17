Будет дождить, несмотря на жару: прогноз погоды в Украине на 17 июня

Во вторник, 17 июня, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях – дожди. Температура днем повысится до +23°-28°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня, 17 июня синоптики прогнозируют днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

17 июня в Киеве будет комфортная температура без холода и жары, но ожидается ливень.

Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, во второй половине дня - ливень.

В течение дня воздух прогреется до +23°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление понижено, 745-746 миллиметров ртутного столба.

Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней