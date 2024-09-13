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Дощі та грози і до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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На заході України очікується невеликий дощ, на решті території - короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-19°, вдень 21-30°. Вітер південно-східний, місцями посилення до 15-20 м/с.

Дощі та грози і до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

На заході України сьогодні очікується невеликий дощ, на решті території - короткочасні дощі та грози. Температура вдень 21-30°, місцями посилення вітру до 15-20 м/с, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 13 вересня у західних областях місцями невеликий дощ (вдень на Закарпатті помірний дощ); вночі та вранці подекуди туман; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°).

На решті території короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 30°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.    

На Київщині 

Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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