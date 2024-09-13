Дощі та грози і до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На заході України очікується невеликий дощ, на решті території - короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-19°, вдень 21-30°. Вітер південно-східний, місцями посилення до 15-20 м/с.
На заході України сьогодні очікується невеликий дощ, на решті території - короткочасні дощі та грози. Температура вдень 21-30°, місцями посилення вітру до 15-20 м/с, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 13 вересня у західних областях місцями невеликий дощ (вдень на Закарпатті помірний дощ); вночі та вранці подекуди туман; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°).
На решті території короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 30°.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
На Київщині
Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.