Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

На западе Украины сегодня ожидается небольшой дождь, на остальной территории - кратковременные дожди и грозы. Температура днем 21-30°, местами усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 13 сентября в западных областях местами небольшой дождь (днем на Закарпатье умеренный дождь); ночью и утром местами туман; температура ночью 10-15°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°).

На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке страны до 30°.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области

Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.