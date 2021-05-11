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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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Дощі в Україні затримаються до кінця тижня - синоптики

Київ • УНН

 • 21589 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Дощі пройдуть по Україні найближчими днями, можливі грози. Повітря до кінця тижня прогріється до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі в Україні затримаються до кінця тижня - синоптики

Деталі

За даними синоптиків, у середу, 12 травня на Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°.

Уже 13-14 травня дощитиме у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом вдень 14 травня на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура 13 травня вночі 4-9° тепла, на Закарпатті до 14°, вдень 14-19°, у південних областях 18-23°, на сході до 25°; 14 травня вночі 7-12°, вдень 18-23°, у східних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Погода на вихідних

На вихідних - 15 травня місцями невеликі короткочасні дощі, грози, у південній частині без опадів. 16 травня у західних, вдень місцями і у південних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 7-13°; вдень 18-24°, у східних та місцями південних областях 24-29°.

Додамо

Синоптики дали прогноз на травень.

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