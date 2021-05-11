Дожди в Украине задержатся до конца недели - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Дожди пройдут по Украине в ближайшие дни, возможны грозы. Воздух к концу недели прогреется до 29 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, в среду, 12 мая на Левобережье, в южных областях и Карпатах кратковременный дождь, днем местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в западных областях 19-24°.
Уже 13-14 мая дожди в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем 14 мая на юго-западный, 7-12 м/с.
Температура 13 мая ночью 4-9° тепла, на Закарпатье до 14°, днем 14-19°, в южных областях 18-23°, на востоке до 25°; 14 мая ночью 7-12°, днем 18-23°, в восточных областях ночью 10-15°, днем 23-28°.
Погода на выходных
На выходных - 15 мая местами небольшие кратковременные дожди, грозы, в южной части без осадков; 16 мая в западных, днем местами и в южных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 7-13°; днем 18-24°, в восточных и местами южных областях 24-29°.
Добавим
Синоптики дали прогноз на май.