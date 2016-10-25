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Допомога Заходу підживила схильність українських політиків до закулісних змов - CSIS про зволікання з енергореформою

Допомога Заходу підживила схильність українських політиків до закулісних змов - CSIS про зволікання з енергореформою

Київ • УНН

 • 5843 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підвищення енергоефективності та покращення інвестиційного клімату для збільшення вітчизняного видобутку газу має стати відповіддю України на зростаючі загрози. Таку думку у своєму блозі у Financial Times  висловив міжнародний енергетичний експерт Едвард Чоу, передає УНН.

Експерт вважає, що уряд Володимира Гройсмана має обмежене вікно для чесного проведення енергетичної реформи, інакше довіра до його уряду повторить шлях попередників.

“Енергетика є ключовим показником прогресу економічних реформ, за яким уважно слідкують громадськість України та її закордонні прихильники... Якщо нічого не буде змінено, енергетика в Україні продовжуватиме стимулювати корупцію українських політиків та вразливість країни до зовнішніх загроз”, — пише Е.Чоу.

На його думку, гарною новиною є те, що, на відміну від інших корумпованих секторів економіки, таких як освіта та охорона здоров’я, енергетична реформа може більше ніж окупитись.

Вона, переконаний Е.Чоу, покращить економічну конкурентоздатність України та надасть ресурси й імпульс для реформ загалом.

Також він зазначає, що навіть за умови політичної волі українському уряду не вистачає фінансових ресурсів та можливостей для ефективної імплементації реформ.

“Країни Заходу та міжнародні фінансові установи мають більш привабливі умови та вагоміший вплив, аніж усе, що було розглянуте досі. Економічна допомога була незначною для 45-мільйонної нації у стані війни, а умови надання суворо не контролювались. Це підживило природню схильність українського політичного класу до закулісних змов та сподівань на те, що Україна настільки важлива, що Захід заплющить очі на ведення справ “як завжди”, — написав він.

Довідка УНН: Едвард Чоу — старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS — Center for Strategic & International Studies) у Вашингтоні.

CSIS — є одним з провідних аналітичних центрів США (think tank), одним з основних ідеологів якого вважається Збігнєв Бжезинський. Центр спеціалізується на досджння в енергетичні, зокрема, нафтовій, ядерній сферах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на переконання експертів, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу в Україні не буде.

Також нагадаємо, за оцінками фахівців, реформ “Нафтогазу”, попри обіцянки європейцям, так і не відбувається.

Більше того “Нафтогаз” намагається зберегти контроль над компанією. І про це зокрема свідчить спроба підпорядкування “Укртрансгазу” наглядовій раді “Нафтогазу”.

Як відомо, напередодні, на виконання вимог ЄС, нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забрало у НАК “Нафтогаз” всі функції по управлінню “Укртрансгазом” і газотранспортною системою, внісши відповідні зміни до статуту компанії.

Майже одразу, ЄБРР, який кредитує НАК “Нафтогаз”, попросив ці зімни скасувати, хоча вони і відповідали вимогам “Третього енергетичного пакету”.

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