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Помощь Запада подкрепила склонность украинских политиков к закулисным заговорам - CSIS о промедлении с энергореформой

Киев • УНН

 • 5843 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Повышение энергоэффективности и улучшение инвестиционного климата для увеличения отечественной добычи газа должно стать ответом Украины на растущие угрозы. Такое мнение в своем блоге в Financial Times высказал международный энергетический эксперт Эдвард Чоу, передает УНН.

Эксперт считает, что правительство Владимира Гройсмана имеет ограниченное окно для честного проведения энергетической реформы, иначе доверие к его правительству повторит путь предшественников.

"Энергетика является ключевым показателем прогресса экономических реформ, за которым внимательно следят общественность Украины и ее зарубежные сторонники... Если ничего не будет меняться, энергетика в Украине будет продолжать стимулировать коррупцию украинских политиков и уязвимость страны к внешним угрозам", - пишет Э.Чоу.

По его мнению, хорошей новостью является то, что, в отличие от других коррумпированных секторов экономики, таких как образование и здравоохранение, энергетическая реформа может окупиться.

Она, убежден Э.Чоу, улучшит экономическую конкурентоспособность Украины и предоставит ресурсы и импульс для реформ в целом.

Также он отмечает, что даже при условии политической воли украинскому правительству не хватает финансовых ресурсов и возможностей для эффективной имплементации реформ.

"Страны Запада и международные финансовые учреждения имеют более привлекательные условия и весомое влияние, чем все, что было рассмотрено прежде. Экономическая помощь была незначительной для 45-миллионной нации в состоянии войны, а условия предоставления строго не контролировались. Это подкрепило естественную склонность украинского политического класса к закулисным заговорам и надеждам на то, что Украина настолько важна, что Запад закроет глаза на ведение дел "как всегда", - написал он.

Справка УНН: Эдвард Чоу - старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS - Center for Strategic & International Studies) в Вашингтоне.

CSIS - один из ведущих аналитических центров США (think tank), одним из основных идеологов которого считается Збигнев Бжезинский. Центр специализируется на исследованиях в энергетике, в частности, нефтяной, ядерной сферах.

Напомним, как сообщал УНН, на убеждению экспертов, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа в Украине не будет.

Также напомним, по оценкам специалистов, реформ "Нафтогаза", несмотря на обещания европейцам, так и не происходит.

Более того "Нафтогаз" пытается сохранить контроль над компанией. И об этом, в частности свидетельствует попытка подчинения "Укртрансгаза" наблюдательному совету "Нафтогаза".

Как известно, накануне, для исполнения требований ЕС, недавно Министерство экономического развития и торговли Украины забрало у НАК "Нафтогаз" все функции по управлению "Укртрансгазом" и газотранспортной системой, внеся соответствующие изменения в устав компании.

Почти сразу ЕБРР, который кредитует НАК "Нафтогаз", попросил эти изменения отменить, хотя они и соответствовали требованиям "Третьего энергетического пакета".

Украинские Национальные Новости

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