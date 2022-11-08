Допомога країнам з продовольчою кризою: в ОП провели перше засідання групи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перше засідання робочої групи щодо допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.
Цю групу створив президент України Володимир Зеленський 3 листопада 2022 року, повідомляє УНН із посиланнмя на сайт глави держави.
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"Сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною в результаті агресії росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни", – зазначив Єрмак.
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Як зазначили, на засіданні група окреслила перші напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна.
Єрмак нагадав, що в листопаді будуть 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу.
"Знаково, що саме у ці дні ми нагадуємо світові про цю трагедію, і не хочемо, щоб подібне повторювалося з іншими народами", – додав голова ОП.
За його словами, Україна хоче залучити міжнародних партнерів до участі в реалізації ініціативи групи.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання повідомив, що багато країн не можуть собі дозволити купити зерно для своїх потреб, тому "гуманітарна ініціатива президента України є необхідною".
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