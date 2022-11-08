Допомога країнам з продовольчою кризою: в ОП провели перше засідання групи

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"Сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною в результаті агресії росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни", – зазначив Єрмак.

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Як зазначили, на засіданні група окреслила перші напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна.

Єрмак нагадав, що в листопаді будуть 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу.

"Знаково, що саме у ці дні ми нагадуємо світові про цю трагедію, і не хочемо, щоб подібне повторювалося з іншими народами", – додав голова ОП.

За його словами, Україна хоче залучити міжнародних партнерів до участі в реалізації ініціативи групи.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання повідомив, що багато країн не можуть собі дозволити купити зерно для своїх потреб, тому "гуманітарна ініціатива президента України є необхідною".

Нагадаємо

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар запропонує продовжити "зернову угоду" ще на рік.