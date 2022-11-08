Помощь странам с продовольственным кризисом: в ОП провели первое заседание группы

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"Сегодня именно Украина является той главной силой, которая помогает бороться с продовольственным кризисом, созданным в результате агрессии россии против Украины. Это демонстрирует, что даже в таких ужасных условиях наша страна продолжает быть ответственной, продолжает думать не только о себе, но и о людях, которые сегодня страдают в мире в результате этой войны", – отметил Ермак.

Детали

Как отметили, на заседании группа очертила первые наработки по гуманитарной поставке украинского зерна.

Ермак напомнил, что в ноябре будет 90-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа.

"Знаково, что именно в эти дни мы напоминаем миру об этой трагедии, и не хотим, чтобы подобное повторялось с другими народами", – добавил глава ОП.

По его словам, Украина хочет привлечь международных партнеров к участию в реализации инициативы группы.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания сообщил, что многие страны не могут себе позволить купить зерно для своих нужд, поэтому "гуманитарная инициатива президента Украины необходима".

Напомним

Министр обороны Турции Хулуси Акар предложит продлить "зерновое соглашение" еще на год.