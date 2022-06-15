Допоміг “Javelin”: українські військові знищили два сучасних російських танки “Владімір”

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"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили два сучасних російських танка Т-90 “Владімір” з ПТРК “Javelin”, - йдеться у повідомленні ДШВ у Telegram.

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Воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів.

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Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32 750 осіб, 1440 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.