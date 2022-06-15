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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 15360 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Допоміг “Javelin”: українські військові знищили два сучасних російських танки “Владімір”

Допоміг “Javelin”: українські військові знищили два сучасних російських танки “Владімір”

Київ • УНН

 • 163917 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Львівські десантники знищили два сучасних російських танка Т-90 “Владімір” з ПТРК “Javelin”, передає УНН із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

Деталі

"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили два сучасних російських танка Т-90 “Владімір” з ПТРК “Javelin”, - йдеться у повідомленні ДШВ у Telegram.

Раніше

Воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів.

Додамо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32 750 осіб, 1440 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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